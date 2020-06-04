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Европейская федерация назначила новые даты проведения чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве

Турнир должен был пройти в конце мая.

Европейская федерация назначила новые даты проведения чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве
Фото: europeangymnastics

Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (UEG) решил провести чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве с 26 по 29 ноября, сообщает europeangymnastics.com.

Напомним, данный турнир, который должен был пройти в Киеве с 20 по 24 мая, был отменен из-за коронавируса.

Добавим, что чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин состоится в Баку с 9 по 13 декабря, а с 17 по 20 декабря там же пройдет чемпионат по спортивной гимнастике среди женщин.

"Эти решения принимались с учетом информации, доступной для наших Национальных федераций, и учитывая текущую ситуацию в Европе. На данный момент мы считаем, что можно организовать эти события осенью. Вместе с тем Европейский гимнастический союз продолжит анализировать ситуацию в течение следующих месяцев.

Если ситуация в более поздние сроки уже не будет считаться достаточно безопасной, мы будем реагировать соответственно. Здоровье гимнасток, тренеров, зрителей остается нашей основной заботой", - пояснил президент UEG Фарид Гаибов.

Отметим, что формат соревнований останется таким же, как планировалось сначала, включая получение олимпийских квалификаций.

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