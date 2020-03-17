Чемпионат Европы по художественной гимнастики в Киеве отменен

Европейский гимнастический союз (UEG) на своем официальном сайте объявил об отмене нескольких спортивных мероприятий из-за коронавируса.

В частности, отменен чемпионат Европы по художественной гимнастике, который был запланирован на проведение с 21 по 24 мая в Киеве.

Кроме того, отменены европейские чемпионаты по спортивной гимнастике среди женщин (Париж, с 30 апреля по 3 мая) и среди мужчин (Баку, с 27 по 31 мая), а также по прыжкам на батуте, тамблингу и двойному мини-батуту (Гетеборг, с 7 по 10 мая).

"Нашей главной заботой всегда остается безопасность и здоровье гимнастов, их окружения, болельщиков и наших партнеров. В данной ситуации мы чувствуем, что перенос этих важных соревнований - лучший вариант.

Будьте уверены на сто процентов, мы работаем над поиском возможных решений. Мы намерены перенести соревнования на вторую половину года и будем работать совместно с организаторами, чтобы найти новые даты. Больше информации появится в конце апреля", - сказано в заявлении.