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Сборная Украины примет участие в Гран-при в России, - Дерюгина

В Федерации гимнастики решили поехать в Москву.

Сборная Украины примет участие в Гран-при в России, - Дерюгина
Ирина Дерюгина
Фото: rbc.ua

Вице-президент Федерации гимнастики Украины (ФГУ) и главный тренер национальной сборной по художественной гимнастики Ирина Дерюгина заявила, что сборная Украины примет участие в Гран-при Москвы.

По ее словам, этот турнир даст возможность украинским спортсменкам максимально участвовать в отборе на Олимпиаду-2020.

"Есть предчувствие, что мы достойно выступим в Токио. Главная наша задача сейчас - использовать каждую возможность для подготовки спортсменок. Мы должны определиться с теми, кто поедет на Олимпиаду. В индивидуальных упражнениях это будут две гимнастки - а у нас шесть претенденток, поэтому шанс должна получить каждая их них. Именно потому все соревнования, которые предшествуют Олимпиаде, имеют невероятное значение", - цитирует Дерюгину официальный сайт ФГУ.

"В этом году запланировано пять Гран-при. Мы планируем участвовать в каждом - соревнования в Москве идут первыми. Мы приняли решение участвовать на турнире в России. От результата этого турнира будет зависеть участие наших спортсменок в Гран-при во время "Кубка Дерюгиной", который запланирован в Киеве. Участие наших спортсменок в каждом Гран-при увеличивает наши шансы в рейтинге и уменьшает шансы конкурентов", - отметила спортивный функционер.

При этом Дерюгина добавила, что, несмотря на трудные условия, в которых приходиться готовиться к Олимпиаде, наши гимнастки сохраняют конкурентноспособность на мировой арене.

"Украинская сборная по художественной гимнастике тренируется в нищенских условиях: у нас высота зала к потолку 7,4 метра, а должно быть 14 метров. Тренируясь в таких условиях, мы все равно являемся одной из лучших сборных в мире".

Отметим, что турнир в Москве пройдет с 7 по 9 февраля.

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