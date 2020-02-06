К счастью для Хосепа, таких поражений было немного.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о самом болезненном поражении в тренерской карьере.

Ранее он работал с "Баварией" и "Барселоной".

"0:4 с "Баварией" против "Реала", - цитирует испанского специалиста Mundo Deportivo. - В тот день я взял всю вину на себя. Не могли действовать таким образом. У нас была отличная команда.

Хорошо, что люди просят выиграть Лигу Чемпионов. Приятно думать, что в этом году есть еще одна возможность".

Напомним, матч, о котором упоминает Хосеп – это ответный поединок полуфинала ЛЧ-2013/14, сыгранный на мюнхенской "Альянц Арена".

С учетом первого матча (1:0 в пользу "Реала"), фаворитом за право сыграть в финале рассматривалась именно "Бавария". Но мюнхенцы были унижены на глазах у 68 тыс. своих болельщиков.

Дублем за "бланкос" отметились Серхио Рамос и Криштиану Роналду.

Финал, сыгранный в Лиссабоне на "Эштадиу ду Бенфика", запомнился многим.

Лишь на 90+3 минуте Рамосу удалось сравнять счет в поединке против своих земляков из "Атлетико" (1:1). А в дополнительное время голы Гарета Бэйла (110-я минута), Марсело (118) и Роналду (120 - с пенальти) обеспечили "Реалу" крупную победу – 4:1.

Примечательно, что главным тренером "Реала" в том году был Карло Анчелотти, который в сезоне 2016 года сменил именно Гвардиолу в "Баварии".