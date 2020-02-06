Игрок сборной Украины исключен из заявки "Шахтера" на сезон

"Шахтер" обновил заявку команды на вторую половину сезона.
В частности, "горняки" исключили из нее защитника сборной Украины Богдана Бутко, сообщается на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.
Согласно информации, Бутко может оказаться в Польше.
В свою очередь, "Шахтер" дозаявил Фернандо, который вернулся из аренды в лиссабонском "Спортинге".
Напомним, что зимой "Шахтер" едва не покинул защитник национальной команды Николай Матвиенко, которого хотел приобрести лондонский "Арсенал". Но клубы не сошлись по цене.