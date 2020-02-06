Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Самолет авиакомпании Pegasus потерпел крушение в аэропорту Стамбула (обновлено)
Тимошенко поломала микрофон Разумкова и повредила палец
Тимошенко поломала микрофон Разумкова и повредила палец
СБУ проводит обыски телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)
СБУ проводит обыски телеканала "1+1" по делу о прослушке Гончарука (обновлено)
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Дубилета заподозрили в "переписи населения" путем умножения цифр Госстата на 0,888
Президент Зеленский приедет в Раду
Президент Зеленский приедет в Раду
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
В пяти областях Украины за сутки может выпасть 50 см снега
"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек
"Укрзализныцю" временно возглавил Желько Марчек
Брагар и собака. Реакция депутатов. Видеоблог Анны Стешенко
Брагар и собака. Реакция депутатов. Видеоблог Анны Стешенко
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
"Слуга народа" планирует в ночь с четверга на пятницу принять закон о рынке земли
ГлавнаяСпорт

Игрок сборной Украины исключен из заявки "Шахтера" на сезон

Богдан Бутко покинет команду.

Игрок сборной Украины исключен из заявки "Шахтера" на сезон
Богдан Бутко
Фото: shakhtar.com

"Шахтер" обновил заявку команды на вторую половину сезона.

В частности, "горняки" исключили из нее защитника сборной Украины Богдана Бутко, сообщается на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.

Согласно информации, Бутко может оказаться в Польше.

В свою очередь, "Шахтер" дозаявил Фернандо, который вернулся из аренды в лиссабонском "Спортинге".

Напомним, что зимой "Шахтер" едва не покинул защитник национальной команды Николай Матвиенко, которого хотел приобрести лондонский "Арсенал". Но клубы не сошлись по цене.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также