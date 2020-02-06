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Одиозный футбольный агент назвал действующую трансферную систему "формой торговли людьми"

Что-то среднее между рабовладельческим строем и крепостным правом.

Одиозный футбольный агент назвал действующую трансферную систему "формой торговли людьми"
Мино Райола
Фото: EPA/UPG

Известный голландский футбольный агент Мино Райола прокомментировал заявление Football Links о том, менеджер заработал 49 млн евро только за один трансфер Поля Погба в "Манчестер Юнайтед".

"Я никогда не говорил с руководством МЮ без уважения. Но знаете, люди из ФИФА плевать хотели на закон о защите персональных данных и влияют только на общественное мнение", - заявил Райола в интервью Sport/Voetbalmagazine.

"Все говорят только о моих деньгах и никому нет дела на "Аякс", который с трансфера двух игроков заработал 150 млн (Маттейс де Лигт - в "Ювентус" и Френки де Йонг - в "Барселону", - прим. LB.ua).

Что касается ФИФА то я считаю, что оно должно отходить на задний план. Нужно забывать старую систему. Настало время затеять революцию.

Существующая система трансферов - полная дичь. Действующая трансферная система - форма торговли людьми", - отметил 52-летний Мино.

Добавим, Райола является агентом таких футболистов, как Златан Ибрагимович, Поль Погба, Марио Балотелли, Генрих Мхитарян, Блез Матюиди, Лоренцо Инсинье, Марко Верратти, Джанлуиджи Доннарумма, Маттейс Де Лигт и других.

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