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"Барселона" до конца сезона потеряла из-за травмы еще одного форварда

Положение "блаугранас" нерадостное.

"Барселона" до конца сезона потеряла из-за травмы еще одного форварда
Усман Дембеле
Фото: AS

У форварда "Барселоны" Усмана Дембеле был выявлен полный разрыв проксимального сухожилия правого двуглавого бедра, сообщаетAS.

Француз не сыграет до конца нынешнего сезона, уточняет издание.

Потеря Дембеле осложняет "Барселоне" выполнение задач на текущий сезон.

Напомним, до апреля действующим чемпионам Примеры не приходится рассчитывать и на Луиса Суареса, который в январе перенес операцию на колене.

В "обойме" каталонцев из форвардов остались лишь Лионель Месси, Антуан Гризманн, да юный Ансу Фати.

Ситуация усугубляется тем, что трансферный рынок практически закрыт. Остается разве что Китай, где выступают относительно неплохие игроки. К тому же китайское первенство было приостановлено на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса.

Например, за "Бэйцзин Гоань" выступает экс-нападающий "Вильярреала" Седрик Бакамбу.

Добавим, что в последний день зимнего трансферного окна на правах аренды из "Шанхай Шеньхуа" был подписан клубом "Манчестер Юнайтед" нигерийский форвард Одион Игало.

Вместе с тем, "Барселона" может обратиться в УЕФА с просьбой осуществить покупку форварда вне трансферного окна, ввиду объективных обстоятельств.

Напомним, "Барселона" отстает от лидирующего "Реала" на три очка в таблице Ла Лиги, а в 1/8 финала плей-офф Лиги Чемпионов подопечных Кике Сетьена ждет дуэль с "Наполи".

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