Зимнее приобретение дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд отметился очередным голом за команду.

На этот раз 19-летний вундеркинд забил "Вердеру" в выездном матче третьего раунда Кубка Германии.

Норвежец вышел на замену на 46-й минуте, когда "музыканты" обыгрывали гостей со счетом 2:0.

Спустя 21 минуту после выхода на поле юный форвард подарил "Боруссии" надежду на спасение, сократив отставание своей команды, переправив мяч в ворота после передачи от Юлиана Брандта – 2:1.

Правда, спустя всего 3 минуты игрок "Вердера" Милот Рашица восстановил статус-кво – 3:1.

Итоговая победа бременцев (3:2) вывела их в четвертый раунд Кубка.

Стоит отметить, что после своего перехода из РБ "Зальцбург" в "Боруссию" Холанд сыграл за "шмелей" 4 матча, в которых забил уже 8 голов – средняя скорострельность норвежца составляет 2 гола за матч: 7 – в Бундеслиге и 1 – в Кубке.

Напомним, Холанд сделал хет-трик всего за 23 минуты в своем дебютном матче за "Боруссию" в Бундеслиге.