Главный тренер "Ливерпуля" будет смотреть сегодняшний матч его команды в Кубке Англии по компьютеру

Сегодня на "Энфилде" состоится переигровка матча 4-го раунда Кубка Англии, в котором "Ливерпуль" сыграет с представителем Лиги Один (третья по рангу футбольная лига Англии) – "Шрусбери".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп решил задействовать в этом поединке свою молодежь, а выведет красных на матч тренер молодежной команды Нил Критчли, сообщает fapl.ru.

При этом сам Клопп не будет присутствовать на переигровке, а будет смотреть поединок в трансляции на компьютере.

Напомним, немецкий специалист заранее решил, что у него самого и игроков первой команды будут зимние каникулы в специально отведенный для этого Английской Премьер-Лигой зимний перерыв.

Поэтому, когда FA поставила на этот период переигровку против "Шрюсбери" после неожиданной ничьи (2:2) в первом матче, Клопп не стал менять своих планов, а доверил провести поединок команде U-23.

При необходимости Юрген сможет пообщаться с Критчли и его футболистами по видеосвязи в перерыве, как это уже было в проигранном "Астон Вилле" (0:5) четвертьфинальном матче Кубка Лиги в декабре, когда первая команда добывала в Катаре титул клубного чемпиона мира.

Добавим, что решения Клоппа выставить на матч против "Шрусбери" молодежную команду пострадают и гости - финансово. Поскольку матч на "Энфилде" не будет транслироваться по телевидению в прямом эфире из-за отсутствия на него спроса со стороны рекламодателей (спасибо Юргену), обе команды лишаться дохода в размере 75 тыс. фунтов стерлингов, сообщает givemesport.com.

Кроме того, сам "Ливерпуль", в попытках заполнить стадион понизил стоимость билетов до 15 фунтов, а детский абонемент и вовсе будет стоить лишь 1 фунт.

Таким образом, и отчисления клубу "Шрусбери" снизятся в 3 раза, и клуб Лиги Один недополучит еще порядка 300-350 тыс. фунтов.

Правда, клуб "Шрусбери" сможет возместить недополученный доход, в случае, если пройдет дальше в Кубке - в следующем раунде победителя этой пары уже ожидает "Челси".

Отметим, начало поединка - в 21:45 по Киеву.