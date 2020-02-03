Россия может сделать прецедент по факту оправдания из-за секса попавшейся на допинге канадской каноистки

Трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр-2012 в Лондоне по вольной борьбе в супертяжелой весовой категории Билял Махов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста. Теперь россиянину грозит до четырех лет дисквалификации.

Махов попался на допинге на недавнем рейтинговом турнире, который завершился в Риме в середине января. Там Махов уверенно дошел до финала, где уступил сопернику из Ирана.

В свою очередь, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что супруга борца принимала гормон роста, и, на этом факте, есть вероятность, что Махова могут оправдать.

"Я разговаривал с Билялом, он не отрицает, что запрещенный препарат мог попасть в его организм, - заявил в интервью "Спорт-Экспресс" Мамиашвили. - Он не говорит, что такого быть не могло. Последние годы у него было много травм, реабилитацию он проходил в Германии. Он регулярно проходил тестирование, все было нормально. Но его супруга принимает гормон роста по медицинским показаниям. Возможно, препарат мог случайно попасть и к Махову".

При этом президент российской спортивной федерации не исключает применения вектора защиты борца, основываясь на факте оправдания и восстановления в правах 11-кратной чемпионки мира Лоренс Венсан-Лапуант.

"Посмотрим, что за аргументы представит Махов, пока я не могу о чем-то говорить. Пусть решает суд", - отметил Мамиашвили.

Напомним, канадская каноистка, в августе 2019 года провалившая допинг-тест перед стартом спринтерского чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии, доказала, что запрещенное вещество - лигандрол попало в ее организм после сексуального контакта с бойфрендом.

Добавим, что Махов в 2015 году стал первым борцом за почти полвека, кто выиграл в одном сезоне медали чемпионата мира и по вольной и по греко-римской борьбе.