Усик дал свой прогноз на реванш Уайлдер – Фьюри

Через 3 недели обладатель пояса чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер проведет реванш против экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри.

Предстоящий поединок прокомментировал бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик, признавшись, что в первом бою отдавал предпочтение британцу.

"По поводу второго боя Уайлдер - Фьюри. Я в первом бою предпочтение отдавал Тайсону Фьюри. Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера. Но Уайлдер - это такой непредсказуемый парень, который может просто ударить в любой момент, как это и произошло в первом поединке", - заявил Усик в комментарии Рен ТВ.

"Фьюри должен быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться пижонничать. Это бокс. Посмотрим поединок, как там будет. Победит сильнейший. Мне нравится наблюдать за боксом, что происходит в ринге. Кто победит - это уже кто больше сделал работы, кто больше этого желает. Я за бокс", - отметил украинец.

Напомним, что поединок состоится в Лас-Вегасе, 22 февраля.

Добавим, что первая встреча боксеров завершилась вничью.