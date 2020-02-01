Украинка прыгнула на 2,02 м.

18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U-20 в помещении на турнире в Карлсруэ.

Украинка прыгнула на 2,02 м, сообщает Тribuna.

Кроме того, Магучих обновила рекорд Украины в помещении. Предыдущий рекорд также принадлежал ей и Вите Паламар.

Магучих стала чемпионкой турнира в Карлсруэ. Второе место с результатом 1,99 м заняла также украинка - Юлия Левченко. "Бронза" - у немки Имке Оннен.

Напомним, в 2019 году Магучих стала чемпионкой Европы U-20, а также самой молодой в истории медалисткой взрослых чемпионатов мира, дважды побив юниорский мировой рекорд (2,02 м и 2,04 м).

В октябре Магучих также победила в номинации Women's Rising Star по мнению EA Golden Tracks, а в ноябре победила в номинации Rising Star по итогам церемонии World Athletics.

18 января Ярослава Магучих установила еще один мировой рекорд. Она одержала победу на мемориале Демьянюка во Львове с результатом 2,01 см