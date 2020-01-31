Зверев не отдаст обещанные призовые за Australian Open на благотворительность

В Мельбурне состоялся второй полуфинальный поединок Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде.

В 4-сетовом поединке австрийца Доминика Тима и немца Александра Зверева победу, благодаря двум подряд выигранным тай-брейкам, праздновал Доминик 2:6, 6:4, 7:6 (7-3), 7:6 (7-4).

В финале австриец сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

В случае победы в финале, Тим впервые станет третьей ракеткой мира, потеснив с этой позиции Роджера Федерера, который уступил свой полуфинальный матч Джоковичу.

Добавим, что если победу в финале будет праздновать серб, то он вернется на вершину теннисного Олимпа.

Напомним, в ходе турнира Зверев сделал громкое заявление, что, в случае победы на турнире, он все свои призовые (2,8 млн долл.) пожертвует на борьбу с австралийскими пожарами.

Проигрыш в полуфинале лишил немца обязательства стать одним из щедрых меценатов в истории спорта.