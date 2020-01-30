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Украинских саночников не будет на чемпионате мира в России

Также соревнования пропустят команды Канады и Китая.

Украинских саночников не будет на чемпионате мира в России
Фото: EPA/UPG

Украинские саночники не поедут на чемпионат мира-2020, который состоится в Сочи.

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин.

Также на соревнованиях не будут представлены команды Канады и Китая.

"По итогам завершения официального срока подачи заявок в чемпионате мира примут участие спортсмены из 20 стран. Из числа ведущих команд мира в соревновании не выступит только Канада. Все другие ведущие сборные будут представлены на трассе в Сочи. На чемпионат мира приедет около 200 спортсменов и тренеров", - цитирует Тюрина sport.ua, со ссылкой ТАСС.

"Не поступало заявок от федераций Украины и Китая. Саночники из Китая в прошлом году покатались на трассе в Сочи на тренировочной неделе перед этапом Кубка мира и, видимо, поняли, что пока им рановато на что-то претендовать.

Чем вызвана отказ украинской федерации, сказать сложно", - добавил чиновник.

Отметим. что сборные Украины и Китая также не выступали на прошлогоднем этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи.

Чемпионат мира-2020 по санному спорту пройдет с 14 по 16 февраля.

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