Украинских саночников не будет на чемпионате мира в России

Украинские саночники не поедут на чемпионат мира-2020, который состоится в Сочи.
Об этом сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин.
Также на соревнованиях не будут представлены команды Канады и Китая.
"По итогам завершения официального срока подачи заявок в чемпионате мира примут участие спортсмены из 20 стран. Из числа ведущих команд мира в соревновании не выступит только Канада. Все другие ведущие сборные будут представлены на трассе в Сочи. На чемпионат мира приедет около 200 спортсменов и тренеров", - цитирует Тюрина sport.ua, со ссылкой ТАСС.
"Не поступало заявок от федераций Украины и Китая. Саночники из Китая в прошлом году покатались на трассе в Сочи на тренировочной неделе перед этапом Кубка мира и, видимо, поняли, что пока им рановато на что-то претендовать.
Чем вызвана отказ украинской федерации, сказать сложно", - добавил чиновник.
Отметим. что сборные Украины и Китая также не выступали на прошлогоднем этапе Кубка мира по санному спорту в Сочи.
Чемпионат мира-2020 по санному спорту пройдет с 14 по 16 февраля.