"Ливерпуль" побил клубный 127-летний рекорд

В рамках пропущенного матча 18-го тура Английской Премьер-Лиги без пяти минут чемпион Англии нынешнего сезона – "Ливерпуль" в Лондоне одержал свою очередную победу. На этот раз был обыгран клуб нашего Андрея Ярмоленко – "Вест Хэм" – 2:0.

Голами в каждом из таймов отметились Мохамед Салах и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Этой победой "красные" не только до 19-ти очков увеличили свой отрыв в турнирной таблице от ближайшего преследователя, которым является чемпион АПЛ последних двух лет – "Манчестер Сити", но и установил уникальное достижение.

"Ливерпуль" впервые за всю 127-летнюю историю клуба обыграл каждую команду в одном сезоне высшей английской лиги.

Последней командой, с которой подопечные Юргена Клоппа еще не встречались в нынешнем сезоне АПЛ, как раз и были "молотки".