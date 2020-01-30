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"Ливерпуль" побил клубный 127-летний рекорд

Подопечным Юргена Клоппа покорилось уникальное достижение.

"Ливерпуль" побил клубный 127-летний рекорд
Мохамед Салах
Фото: EPA/UPG

В рамках пропущенного матча 18-го тура Английской Премьер-Лиги без пяти минут чемпион Англии нынешнего сезона – "Ливерпуль" в Лондоне одержал свою очередную победу. На этот раз был обыгран клуб нашего Андрея Ярмоленко – "Вест Хэм" – 2:0.

Голами в каждом из таймов отметились Мохамед Салах и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Этой победой "красные" не только до 19-ти очков увеличили свой отрыв в турнирной таблице от ближайшего преследователя, которым является чемпион АПЛ последних двух лет – "Манчестер Сити", но и установил уникальное достижение.

"Ливерпуль" впервые за всю 127-летнюю историю клуба обыграл каждую команду в одном сезоне высшей английской лиги.

Последней командой, с которой подопечные Юргена Клоппа еще не встречались в нынешнем сезоне АПЛ, как раз и были "молотки".

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