Фото: EPA/UPG Коби Брайант

Пресс-служба НБА опубликовала видеотрибьют в честь легендарного баскетболиста Коби Брайнта, погибшего 26 января в авиакатастрофе.

В ролике показаны самые яркие моменты спортивной карьеры Коби: от драфта 1996 года "Лос-Анджелес Лейкерс" до последнего матча с "Ютой" в 2016-м, в котором Брайант набрал 60 очков.

В воскресенье, 26 января, в Калифорнии потерпел крушение частный вертолет, на борту которого среди 9 погибших оказались легенда НБА Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна.

Добавим, что житель Калифорнии случайно снял видео полета вертолета Брайанта незадолго до его падения.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv — THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020

Пользователь Twitter написал: "Я пытаюсь снимать видео и фотографировать все странные вещи, происходящие у меня над домом в Глиндэйле, Калифорния. К сожалению, я не понял, что снимаю вертолет с Коби Брайантом, его дочерью и другими, за 31 минуту до их падения".