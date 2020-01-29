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НБА опубликовала официальное видео в честь Коби Брайанта

Лига чтит своих легенд.

Коби Брайант
Фото: EPA/UPG
Коби Брайант

Пресс-служба НБА опубликовала видеотрибьют в честь легендарного баскетболиста Коби Брайнта, погибшего 26 января в авиакатастрофе.

В ролике показаны самые яркие моменты спортивной карьеры Коби: от драфта 1996 года "Лос-Анджелес Лейкерс" до последнего матча с "Ютой" в 2016-м, в котором Брайант набрал 60 очков.

В воскресенье, 26 января, в Калифорнии потерпел крушение частный вертолет, на борту которого среди 9 погибших оказались легенда НБА Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна.

Добавим, что житель Калифорнии случайно снял видео полета вертолета Брайанта незадолго до его падения.

Пользователь Twitter написал: "Я пытаюсь снимать видео и фотографировать все странные вещи, происходящие у меня над домом в Глиндэйле, Калифорния. К сожалению, я не понял, что снимаю вертолет с Коби Брайантом, его дочерью и другими, за 31 минуту до их падения".

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