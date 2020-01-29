Ультрамарафонец из штата Орегон (США) Марио Мендоса установил новый мировой рекорд на 50-километровой дистанции на беговой дорожке, сообщает Twitter runnersworld.

In three hours, how far could you go on the treadmill? 😮 https://t.co/ILG94qTOtk — Runner's World (@runnersworld) January 28, 2020

33-летний бегун пробежал это расстояние на тренажере за 2:59:03 и побил на 46 секунд рекорд Майкла Вардиана, установленный в 2015 году.

Беговая дорожка, на которой Мендоса установил свой рекорд, была установлена в средней школе города Мадраса (штат Орегон), где Марио преподает физкультуру.

Отметим, что своего учителя во время рекордного забега поддерживали его ученики.

Мендоса решил побить мировой рекорд с целью привлечь средства для христианской молодежной организацией, и ему удалось собрать более 4 тыс. долл.

Напомним, в октябре 2019 года кениец Элиуд Кипчоге стал первым человеком, пробежавшим марафон (42 195 метров) менее чем за два часа.