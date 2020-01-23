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Два спортсмена дважды выбежали марафон из 3-х часов в течение шести разных десятилетий

Хьюстонский марафон принес уникальное достижение. 

В прошедший уик-энд в Хьюстоне (штат Техас, США) состоялся традиционный марафон, на котором было установлено уникальное достижение.

Стив Шмидт и Антонио Арреола
Фото: irunning.com.ua
Стив Шмидт и Антонио Арреола

Два американских бегуна, одному из которых 59 лет, а второму – 60 лет, выбежали марафонскую дистанцию из 3-х часов. При этом 59-летний Стив Шмидт показал результат 2:58:08, а 60-летний Антонио Арреола - 2:58:18.

Примечательно, что Шмидт, который в прошлом был пилотом вертолета, а сейчас находится на пенсии, выбежал свой первый марафон из 3-х часов в далеком 1979 году, сообщает irunning.com.ua. Тогда он показал время 2:46:22. Его личный рекорд был поставлен в 1984 – 2:37:03.

В свою очередь, Арреола, который также сейчас на пенсии, а в прошлом работал проджект-менеджером, свой первый марафон из 3-х часов выбежал еще раньше - в 1976 году, показав результат 2:58:03. Антонио установил личный рекорд в 2001 году – 2:46:17.

Именно Арреола возглавляет почетный топ-лист марафонцев с самым большим временным диапазоном марафонов из 3-х часов – 43 года и 45 дней (с 5 декабря 1976 года по 19 января 2020 года).

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