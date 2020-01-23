WADA лишила лицензии Московскую антидопинговую лабораторию

Решение связано с отстранением России от чемпионатов мира и Олимпиад на четыре года.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории.

Как сообщается на сайте организации, это решение будет действовать до конца дисциплинарного разбирательства. До тех пор Московской антидопинговой лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови по программе "Биологический паспорт спортсмена", сообщает Радио Свобода.

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус уже заявил, что решение WADA не коснется спортсменов, поскольку ведомство работает с лабораториями Стокгольма, Кельна, Гента и Лозанны, и они могут заменить Московскую лабораторию, пока действует запрет на ее деятельность.

Приостановка лицензии Московской лаборатории связана с решением WADA об отстранении России от международных спортивных соревнований сроком на четыре года. Такие меры были приняты из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

9 декабря 2019 исполком WADA на четыре года лишило Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира. При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

Решение было принято единогласно. Его причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте и следующие за ними попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Решение пока не вступило в силу. Российская сторона в течение 21 дня может подать апелляцию.