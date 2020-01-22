Баскетболист "Хьюстона" повторил уникальный рекорд НБА

Накануне разыгрывающий "Хьюстон Рокетс" Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против своей бывшей команды "Оклахома-Сити Тандер" (107:112) и стал вторым игроком в истории лиги, набиравшим двузначную цифру по трем показателям в играх против каждой команды турнира.

В матче против "Оклахомы" Уэстбрук набрал 32 очка, 12 передач и 11 подборов, для него это 146-й трипл-дабл в карьере.

Первым, кому удалось сделать трипл-дабл в матчах против каждой из команд НБА, стал Леброн Джеймс. Форвард "Лейкерс" оформил это достижение в ноябре 2019 года, также в матче против "Оклахомы".