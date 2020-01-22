Лондонский "Арсенал" хочет подписать защитника сборной Украины до 1-го февраля, - агент

Лондонский "Арсенал" заинтересован в покупке 23-летнего украинского защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко. Об этом сообщил агент футболиста Юрий Данченко.

"В течение последнего времени мы с коллегами постоянно контактируем с представителями "Арсенала", проводим встречи. Доверенные лица "канониров" уже связывались с "Шахтером", и мы надеемся, что эти переговоры увенчаются успехом", - цитирует Данченко zbirna.com.

"Горняки не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но "Арсенал" хочет осуществить сделку до 1-го февраля - в нынешнее трансферное окно", - отметил агент.

"Сумма трансфера? В такие детали я вас не могу посвящать. Скоро все узнаете", - добавил Данченко.

В текущем сезоне Николай провел за "Шахтер" 21 матч во всех турнирах, где забил один гол и отдал столько же результативных передач.

Контракт Матвиенко с донецким клубом рассчитан до лета 2021-го года.

В активе футболиста 26 матчей в составе национальной команды Украины.