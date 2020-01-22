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Ястремская провалила матч второго раунда Australian Open

Даяна проиграла Каролин Возняцки.

Ястремская провалила матч второго раунда Australian Open
Даяна Ястремская
Фото: EPA/UPG

Во втором раунде Australian Open-2020 Даяна Ястремская встречалась с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки.

Вторая ракетка Украины и 23-я сеяная на турнире проиграла 29-летней датчанке в двух сетах с одинаковым счетом 5:7.

Даяна, которая на этой неделе обновила личный рекорд в рейтинге WTA, выбыла из борьбы в одиночном разряде.

Отметим, что в первом сете украинка вела со счетом 5:1, после чего Возняцки взяла 6 геймов подряд, записав партию в свой актив. 

Во втором сете была похожая ситуация - Ястремская вела с преимуществом в три гейма, но не смогла его сохранить.

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