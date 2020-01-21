Ястремская с безоговорочной победы стартовала на Australian Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№21 WTA) успешно начала свое выступление на турнире "Большого шлема" в Мельбурне.

Вторая ракетка Украины в матче первого круга без проблем разобралась с победительницей квалификации Кайей Юван (№126 WTA) из Словении 6:1, 6:1.

Во втором круге уроженка Одессы сразится против экс-первой ракетки мира датчанки Каролин Возняцки.

Напомним, на прошлой неделе Даяна играла в финале турнира WTA в Аделаиде, в котором уступила первой ракетке мира Эшли Барти - 2:6, 5:7.

Свой первый матч на Australian Open также сыграла первая ракетка Украины Элина Свитолина, обыгравшая британку Кэти Бултер 6:4, 7:5.Отметим, что Элина в седьмой раз подряд преодолела барьер первого раунда на австралийском мейджоре.

Свои матчи в рамках сегодняшнего игрового дня проведут Катерина Бондаренко и ее тезка - Козлова.

За пределами соревнований осталась Леся Цуренко, проигравшая Барти.