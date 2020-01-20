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Серене Уильямс покорилось феноменальное достижение Australian Open

Американка выиграла стартовый матч турнира.

Серене Уильямс покорилось феноменальное достижение Australian Open
Серена Уильямс
Фото: EPA/UPG

В первом раунде Australian Open-2020 экс-первая ракетка мира Серена Уильямс не встретила сопротивления со стороны россиянки Анастасии Потаповой – 6:0, 6:3.

Матч продолжался 58 минут.

Тем самым, американская теннисистка установила уникальное достижение Открытого чемпионата Австралии.

Серена выигрывала матчи Australian Open в течение четырех разных десятилетий, дебютировав на этих соревнованиях в 1998 году.

Отметим, что Уильямс-младшая выигрывала Australian Open 7 раз.

Highlights матча Уильямс - Потапова - на официальном сайте Australian Open.

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