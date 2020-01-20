Накануне в Лас-Вегасе состоялся долгожданный поединок на турнире UFC, в котором американский боец ММА Дональд Серроне, по прозвищу "Ковбой" уступил бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору.
Известный производитель контрацептивов VISIT в своем Twitter аккаунте с юмором и пользой для компании прошелся по американцу, который смог противостоять ирландцу всего 40 секунд.
"Чтобы твой ковбой простоял больше 40 секунд", - гласит надпись на фото.
Чтобы твой ковбой простоял больше 40 секунд pic.twitter.com/CFbxa8YYvJ— VIZIT (@vizitcondoms) 19 января 2020 г.