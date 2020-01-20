В "Борисполь" прибыл борт с телами погибших в авиакатастрофе под Тегераном
В "Борисполь" прибыл борт с телами погибших в авиакатастрофе под Тегераном
В Одессе уволили продавщицу, которая оскорбляла украиноязычных покупателей
В Одессе уволили продавщицу, которая оскорбляла украиноязычных покупателей
Игрока сборной Украины не взяли на сбор в Турцию: он оказался не нужен "Шахтеру"
Игрока сборной Украины не взяли на сбор в Турцию: он оказался не нужен "Шахтеру"
​В Киеве после акции против ультраправого насилия произошли задержания
​В Киеве после акции против ультраправого насилия произошли задержания
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Патрульные повязали экс-главу ГАИ за пьяную езду
Патрульные повязали экс-главу ГАИ за пьяную езду
Канаду накрыл сильнейший за 20 лет снегопад
Канаду накрыл сильнейший за 20 лет снегопад
Группу российских актеров не пустили на гастроли в Украину
Группу российских актеров не пустили на гастроли в Украину
Принц Гарри и его супруга Меган лишатся королевских титулов
Принц Гарри и его супруга Меган лишатся королевских титулов
ГлавнаяСпорт

Производитель контрацептивов использовал проигрыш Серроне от Макгрегора в своей рекламной кампании

Известный в узких кругах бренд провел интересный пиар-ход.

Производитель контрацептивов использовал проигрыш Серроне от Макгрегора в своей рекламной кампании
Макгрегор - Серроне
Фото: скриншот

Накануне в Лас-Вегасе состоялся долгожданный поединок на турнире UFC, в котором американский боец ММА Дональд Серроне, по прозвищу "Ковбой" уступил бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору.

Известный производитель контрацептивов VISIT в своем Twitter аккаунте с юмором и пользой для компании прошелся по американцу, который смог противостоять ирландцу всего 40 секунд.

"Чтобы твой ковбой простоял больше 40 секунд", - гласит надпись на фото.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также