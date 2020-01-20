Накануне в Лас-Вегасе состоялся долгожданный поединок на турнире UFC, в котором американский боец ММА Дональд Серроне, по прозвищу "Ковбой" уступил бывшему чемпиону UFC Конору Макгрегору.

Известный производитель контрацептивов VISIT в своем Twitter аккаунте с юмором и пользой для компании прошелся по американцу, который смог противостоять ирландцу всего 40 секунд.

"Чтобы твой ковбой простоял больше 40 секунд", - гласит надпись на фото.