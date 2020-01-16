В Лас-Вегасе состоялась официальная пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру UFC, главным событием которого станет поединок между экс-чемпионом UFC в легком и полулегком весе Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.
Бойцы ответили на вопросы журналистов, после чего провели традиционную битву взглядов.
Этот поединок длился недолго и довольно неожиданно прошел бесконтактно.
В конце ирландец и американец пожали друг другу руки.
Напомним, бой между Конором и Дональдом состоится на турнире UFC 244, который пройдет в ночь на 19 января в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena.
THE FIRST FACE-OFF! 🗣— UFC (@ufc) 16 января 2020 г.
🇮🇪 @TheNotoriousMMA vs 🇺🇸 @CowboyCerrone
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Хабиба Нурмагомедова.