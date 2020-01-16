В Лас-Вегасе состоялась официальная пресс-конференция, посвященная предстоящему турниру UFC, главным событием которого станет поединок между экс-чемпионом UFC в легком и полулегком весе Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

Бойцы ответили на вопросы журналистов, после чего провели традиционную битву взглядов.

Этот поединок длился недолго и довольно неожиданно прошел бесконтактно.

В конце ирландец и американец пожали друг другу руки.

Напомним, бой между Конором и Дональдом состоится на турнире UFC 244, который пройдет в ночь на 19 января в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena.

Добавим, что это будет первый поединок Макгрегора после скандального боя против

Хабиба Нурмагомедова.