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Украина завоевала первые медали на зимней юношеской Олимпиаде

В копилке украинской сборной – "золото", "серебро" и "бронза".

Украина завоевала первые медали на зимней юношеской Олимпиаде
Фото: noc-ukr.org

Украинские спортсмены завоевали первые медали на зимних юношеских Олимпийских играх, которые в эти дни проходят в швейцарской Лозанне. И все – разного достоинства.

Хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько завоевали награды в рамках дебютного турнира в формате "3 на 3".

В данных соревнованиях команды были укомплектованы спортсменами из разных стран. Трошкин в составе команды "Green" стал обладателем золотой медали, а Пасько вместе с командой "Red" выиграл "серебро".

В финале команда Трошкина выиграла у команды Пасько со счетом 10:4.

Фото: noc-ukr.org

Еще одну медаль Украине принесли фигуристы София Нестерова и Артем Даренский. Спортивная пара выиграла "бронзу" в соревнованиях смешанных интернациональных команд в команде "Team Vision".

Фото: noc-ukr.org

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