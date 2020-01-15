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Усик поддержал Ломаченко после видео с российским спецназом

Александр опубликовал видео с достижениями Василия.

Усик поддержал Ломаченко после видео с российским спецназом
Александр Усик и Василий Ломаченко
Фото: instagram.com/lomus.ua

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик, ныне выступающий в супертяжелой весовой категории, выразил поддержку своему близкому другу, чемпиону мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василию Ломаченко (14-1, 10 КО).

Усик опубликовал в своем Instagram символичное видео с победами Василия на международных соревнованиях.

В ролике показано, как после каждого триумфа Ломаченко держит в руках украинский флаг.

Напомним, недавно Ломаченко выложил в своей странице в Instagram видео о силе православной веры, в котором присутствовали кадры с бойцами российского спецназа.

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