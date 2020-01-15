Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик, ныне выступающий в супертяжелой весовой категории, выразил поддержку своему близкому другу, чемпиону мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василию Ломаченко (14-1, 10 КО).

Усик опубликовал в своем Instagram символичное видео с победами Василия на международных соревнованиях.

В ролике показано, как после каждого триумфа Ломаченко держит в руках украинский флаг.