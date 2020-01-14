Лучший бомбардир в истории сборной Турции из-за Эрдогана работает таксистом в Вашингтоне

Лучший бомбардир в истории сборной Турции Хакан Шукюр в интервью рассказал, почему ему пришлось в 2015 году эмигрировать в США, а также о том, чем приходится заниматься бывшему футболисту, чтобы выжить.

"У меня ничего нет. Президент Эрдоган забрал у меня все. Мое право на свободу, право на мнение, свободу слова, на работу", - цитирует 48-летнего Шукюра Die Welt.

"Меня пригласили в партию президента в 2011-м, чтобы воспользоваться моей популярностью. В 2013-м я вышел из партии на фоне коррупционных скандалов. После этого началось: магазин моей жены забрасывали камнями, к детям приставали на улице. После каждого моего высказывания мне угрожали.

Когда я уехал, они схватили моего отца. И конфисковали все мое имущество. Сейчас все очень сложно. Все, кто как-то со мной связан, испытывают финансовые трудности", - отметил "Босфорский бык", как называли Хакана фанаты.

Добавим, что после своей эмиграции экс-игроку "Галатасарая" выдвинули обвинения в связи с причастностью к террористической организации и попытке госпереворота, а также из-за оскорблений президента Турции Реджепа Эрдогана.

Сейчас Шукюр работает таксистом Uber в Вашингтоне и продает книги.