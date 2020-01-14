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Президент клуба НБА официально вступил в однополый брак

Рик Уэлтс сыграл свадьбу.

Президент клуба НБА официально вступил в однополый брак
Фото: Instagram

Президент 5-кратных чемпионов НБА - "Голден Стэйт Уорриорз" Рик Уэлтс заключил однополый брак со своим партнером Тоддом Гейджем, сообщает sport.ua.

Церемония состоялась 12 января в Сан-Франциско.

Уэлтс является первым открытым геем среди руководителей клубов НБА. Пост президента "Голден Стэйт" он занимает с 2011 года.

Под его руководством клуб трижды (2015, 2017, 2018) становился чемпионом НБА.

Функционера поздравил Джейсон Коллинз - экс-игрок НБА, первый профессиональный спортсмен, который признался в том, что он гей.

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1-10-20

Публикация от Todd Gage (@tgagetrio_plus1)

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