Президент 5-кратных чемпионов НБА - "Голден Стэйт Уорриорз" Рик Уэлтс заключил однополый брак со своим партнером Тоддом Гейджем, сообщает sport.ua.

Церемония состоялась 12 января в Сан-Франциско.

Уэлтс является первым открытым геем среди руководителей клубов НБА. Пост президента "Голден Стэйт" он занимает с 2011 года.

Под его руководством клуб трижды (2015, 2017, 2018) становился чемпионом НБА.

Функционера поздравил Джейсон Коллинз - экс-игрок НБА, первый профессиональный спортсмен, который признался в том, что он гей.