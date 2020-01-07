Накануне в матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес Клипперс" на родном паркете "Стейплз Центра" вырвали победу у "Нью-Йорк Никс" 135:132.

Одним из лучших в составе хозяев был легкий форвард Пол Джордж, за 26 минут, проведенных на площадке, набравший 32 очка, а также сделавший 4 подбора и 3 перехвата.

Причем, один из точных бросков, исполненный 29-летним американцем в цирковой манере, был признан лучшим моментом дня в НБА.

В рейтинге нашлось место роскошным данкам игрока "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса и баскетболиста "Майами Хит" Эдриса Адебайо.