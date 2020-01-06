Australian Open оказался под угрозой срыва

Первый Grand Slam года Australian Open могут перенести из-за массовых пожаров в Австралии.

"Если дойдет до того, что здоровью игроков будет что-то угрожать, нам придется подумать о переносе турнира. Это крайний вариант. Потому что я уверен, что организаторы сделают все возможное, чтобы не переносить турнир", - цитирует экс-первую ракетку мира и победителя турнира прошлого года Новака Джоковича xsport.ua.

Пожары в Австралии унесли жизни 24 человек. Огонь уничтожил более тысячи зданий, 5,5 гектаров земли охвачено пламенем, больше 400 тысяч животных погибли.

Теннисная общественность не осталась в стороне от проблем Австралии и запустила акцию по сбору средств для помощи пострадавшим.

Теннисисты и организаторы ATP Cuр будут жертвовать деньги от каждого эйса на турнире.

Инициатором выступил Ник Киргиос.