Киевское "Динамо" отдало полузащитника Дениса Гармаша в аренду турецкому клубу "Ризеспор", который идет на 12-м месте в Суперлиге.

Об этом говорится на сайте киевлян.

29-летний Гармаш отправился в Турцию минимум до конца нынешнего сезона. В ближайший понедельник он пройдет медицинское обследование в клубе из Ризе.

Фото: caykurrizespor.org.tr

В январе 2018 года из "Динамо" в "Ризеспор" в аренду отправился защитник Николай Морозюк, который после истечения контракта перебрался в турецкий клуб уже на полноценной основе.

Денис Гармаш находится в структуре киевского "Динамо" с 2007 года, а в высшей лиге чемпионата Украины дебютировал 31 августа 2009 года. За команду полузащитник сыграл 284 матча во всех официальных турнирах (184 - в чемпионате Украины, 68 - в еврокубках, 26 - в Кубке Украины и 6 - в Суперкубке).

В текущем сезоне Гармаш провел 20 матчей в составе киевлян, на его счету один гол и две результативные передачи.