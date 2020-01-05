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Гвардиола назвал экс-игрока "Шахтера" "одним из величайших футболистов в истории "Манчестер Сити"

Фернандиньо явно пользуется почетом у главного тренера "горожан".

Гвардиола назвал экс-игрока "Шахтера" "одним из величайших футболистов в истории "Манчестер Сити"
Фернандиньо в матче Лиги Чемпионов против своего бывшего клуба
Фото: EPA/UPG

Главный тренер чемпионов Англии - "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что хотел бы, чтобы полузащитник Фернандиньо остался в его команде и назвал экс-игрока "Шахтера" одним из величайших игроков клуба.

"Конечно, я хочу, чтобы Фернандиньо остался. Абсолютно уверен, что он останется, я очень рад, что мы работаем вместе на протяжении трех с половиной лет", - цитирует каталонца xsport.ua, ссылаясь на Goal.

"Ему не нужно убеждать меня, чтобы остаться. Он убедил меня в самый первый день, три с половиной года назад, когда мы начали работать вместе. Фернандиньо не нужно делать ничего особенного, чтобы убедить меня. Это всего лишь вопрос его возраста, его желания и того, как он завершит сезон. Много деталей.

Он точно знает, какое мнение сложилось о нем в клубе на протяжении многих лет. Он является одним из величайших игроков этого клуба за всю его историю", - подытожил Гвардиола.

Напомним, 34-летний Фернандиньо выступал за "Шахтер" с 2005-го по 2013-й годы.

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