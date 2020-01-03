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Моуриньо в матче АПЛ получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренера соперника

"Тоттенхэм" проиграл "Саутгемптону".

Жозе Моуриньо
Фото: EPA/UPG
Жозе Моуриньо
В рамках 21-го тура Английской Премьер-Лиги "Тоттенхэм" неожиданно оступился в Саутгемптоне, проиграв местному одноименному клубу 0:1.

В ходе поединка рефери Майк Дин показал 4 желтых карточки игрокам "шпор".

Добавим, что заработал "горчичник" и главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.

При этом португальский специалист был отмечен Дином за необычный способ разгадать тактические схемы соперника.

Фото: скриншот

Во втором тайме Моуриньо не мудрствуя лукаво отправился к скамейке запасных "Саутгемптона", решив подсмотреть в конспект их тренеров.

В послематчевом интервью Моуриньо с иронией признал заслуженность наказания.

"Думаю, желтая карточка была справедливой, потому что я был груб, но я был груб по отношению к идиоту. И по какой-то причине грубым был я, и поэтому я заслуживаю желтой карточки", - отметил наставник "шпор" после матча.

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