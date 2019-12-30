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Спортивные журналисты определили лучшую команду мира 2019 года

"Ливерпуль" и здесь сорвал "банк".

Спортивные журналисты определили лучшую команду мира 2019 года
"Ливерпуль"
Фото: EPA/UPG

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) на своем официальном сайте подвела итоги голосования за лучшую команду в уходящем 2019 году.

Больше всего голосов набрал "Ливерпуль", которому в этом году удалось завоевать три трофея - Кубок Лиги Чемпионов, Суперкубок УЕФА и титул Клубного чемпиона мира.

За мерсисайдский клуб проголосовали 908 журналистов, что составило 30,21% от общего числа участников голосования.

Почти в 2 раза меньше набрала голосов женская сборная США по футболу, ставшая чемпионом мира.

Топ-10 команд года выглядит следующим образом:

  1. "Ливерпуль" (футбол, мужчины) - 30,21% голосов
  2. Сборная США (футбол, женщины) - 17,9%
  3. Сборная ЮАР (регби, мужчины) - 14,44%
  4. Сборная Бразилии (волейбол, мужчины) - 8,88%
  5. "Дьёри Ауди" (гандбол, женщины) - 5,79%
  6. Сборная Дании (гандбол, мужчины) - 4,59%
  7. Команда Норвегии (биатлон) - 3,89%
  8. Сборная Италии (водное поло, мужчины) - 3,79%
  9. Сборная Испании (баскетбол, женщины) - 3,26%
  10. Смешанная команда Японии (дзюдо) - 2,43%.
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