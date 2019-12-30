Спортивные журналисты определили лучшую команду мира 2019 года

"Ливерпуль" и здесь сорвал "банк".

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) на своем официальном сайте подвела итоги голосования за лучшую команду в уходящем 2019 году.

Больше всего голосов набрал "Ливерпуль", которому в этом году удалось завоевать три трофея - Кубок Лиги Чемпионов, Суперкубок УЕФА и титул Клубного чемпиона мира.

За мерсисайдский клуб проголосовали 908 журналистов, что составило 30,21% от общего числа участников голосования.

Почти в 2 раза меньше набрала голосов женская сборная США по футболу, ставшая чемпионом мира.

Топ-10 команд года выглядит следующим образом: