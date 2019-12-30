Спортивные журналисты определили лучшую команду мира 2019 года

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) на своем официальном сайте подвела итоги голосования за лучшую команду в уходящем 2019 году.
Больше всего голосов набрал "Ливерпуль", которому в этом году удалось завоевать три трофея - Кубок Лиги Чемпионов, Суперкубок УЕФА и титул Клубного чемпиона мира.
За мерсисайдский клуб проголосовали 908 журналистов, что составило 30,21% от общего числа участников голосования.
Почти в 2 раза меньше набрала голосов женская сборная США по футболу, ставшая чемпионом мира.
Топ-10 команд года выглядит следующим образом:
- "Ливерпуль" (футбол, мужчины) - 30,21% голосов
- Сборная США (футбол, женщины) - 17,9%
- Сборная ЮАР (регби, мужчины) - 14,44%
- Сборная Бразилии (волейбол, мужчины) - 8,88%
- "Дьёри Ауди" (гандбол, женщины) - 5,79%
- Сборная Дании (гандбол, мужчины) - 4,59%
- Команда Норвегии (биатлон) - 3,89%
- Сборная Италии (водное поло, мужчины) - 3,79%
- Сборная Испании (баскетбол, женщины) - 3,26%
- Смешанная команда Японии (дзюдо) - 2,43%.