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"Ливерпуль" устранил единственное препятствие на пути к своему первому за последние 30 лет титулу чемпиона Англии

Мерсисайдцы обыграли "Лестер".

Хор &quot;Va, pensiero&quot; из оперы Верди &quot;Набукко&quot; в исполнении Вейналдума, Милнера и Хендерсона
Фото: EPA/UPG
Хор "Va, pensiero" из оперы Верди "Набукко" в исполнении Вейналдума, Милнера и Хендерсона
В рамках 19-го тура Английской Премьер-Лиги состоялся центральный матч всего первого круга – в Лестере местные "лисы" принимали безоговорочного лидера чемпионата и новоиспеченного клубного чемпиона мира – "Ливерпуль". 

До отчетного поединка разрыв между "Ливерпулем" и его ближайшим преследователем, которым как раз и являлся "Лестер", составлял 13 очков (по потерянным) и для возобновления интриги в чемпионате хозяевам необходимо было побеждать.

Однако подопечные Юргена Клоппа наглядно продемонстрировали разность в уровне мастерства двух команд.

Отгрузив 4 безответных мяча на "Кинг Пауэр", мерсисайдцы, пожалуй, ликвидировали единственное препятствия на пути к своему первому чемпионству в АПЛ.

Напомним, "красные" в последний раз выигрывали чемпионат Англии в 1990 году, еще до создания АПЛ.

Отметим, что третий гол в этом матче, забитый бразильцем Роберто Фирмино, стал одновременно юбилейным, 500-м голом "Ливерпуля" под руководством Юргена Клоппа. Немецкий специалист возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года.

После этого поединка Фирмино вышел на второе место в списке бомбардиров "красных"  под руководством Клоппа с 72 голами в активе. Бразильский форвард обошел Садио Мане с 70 голами.

Лучшим бомбардиром мерсисайдцев в эпоху Клоппа остается Мохамед Салах с 84 голами.

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