До отчетного поединка разрыв между "Ливерпулем" и его ближайшим преследователем, которым как раз и являлся "Лестер", составлял 13 очков (по потерянным) и для возобновления интриги в чемпионате хозяевам необходимо было побеждать.
Однако подопечные Юргена Клоппа наглядно продемонстрировали разность в уровне мастерства двух команд.
Отгрузив 4 безответных мяча на "Кинг Пауэр", мерсисайдцы, пожалуй, ликвидировали единственное препятствия на пути к своему первому чемпионству в АПЛ.
Напомним, "красные" в последний раз выигрывали чемпионат Англии в 1990 году, еще до создания АПЛ.
Отметим, что третий гол в этом матче, забитый бразильцем Роберто Фирмино, стал одновременно юбилейным, 500-м голом "Ливерпуля" под руководством Юргена Клоппа. Немецкий специалист возглавляет "Ливерпуль" с 2015 года.
После этого поединка Фирмино вышел на второе место в списке бомбардиров "красных" под руководством Клоппа с 72 голами в активе. Бразильский форвард обошел Садио Мане с 70 голами.
Лучшим бомбардиром мерсисайдцев в эпоху Клоппа остается Мохамед Салах с 84 голами.