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"Ливерпуль" стал клубным чемпионом мира

В финале мерсисайдцы обыграли "Фламенго".

"Ливерпуль" стал клубным чемпионом мира
Роберто Фирмино
Фото: EPA/UPG

На стадионе "Халифа" в столице Катара в финале Клубного чемпионата мира сошлись победители европейской Лиги Чемпионов - английский "Ливерпуль" и победитель южноамериканского Кубка Либертадорес - бразильский "Фламенго".

В основное время команды не смогли забить – 0:0. Всё решил единственный гол форварда "Ливерпуля" Роберто Фирмино, забитый бразильцем на 99-й минуте матча – 1:0.

Напомним, что именно Фирмино своим голом на 90+1 минуте в матче полуфинала данного турнира обеспечил "красным" победу в противостоянии с "Монтерреем" (2:1).

Отметим, что до матча в Катаре никогда еще в своей истории "Ливерпуль" не выигрывал ни Межконтинентальный кубок, ни Клубный чемпионат мира.

Причем, в 1981 году англичане играли в финале Межконтинентального кубка, однако тот матч "красные" проиграли (0:3), и соперником "Ливерпуля" тогда был как раз "Фламенго".

Так что, сегодня подопечные Юргена Клоппа спустя 38 лет вернули должок.

Добавим, что "Ливерпуль" выиграл свой третий титул в календарном году - помимо ЛЧ и КЧМ, мерсисайдцы в августе стали обладателями Суперкубка УЕФА, обыграв "Челси" (2:2, по пенальти 5:4).

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