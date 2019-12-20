WADA назвало страны, которые нарушали антидопинговые правила чаще России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на своем официальном сайте представило отчет за 2017 год.
WADA отмечает, что за отчетный период было обнаружено 1804 случая нарушений антидопинговых правил. К примеру, в 2016 году этот показатель составил 1595, а в 2015-м - 1929.
Больше всего нарушений зафиксировано у спортсменов из Италии – 171 (21%). На втором месте - Франция – 128 (15%), на третьем - США – 103 (12%), на четвертом - Бразилия - 84 (10%). Замыкает топ-5 Россия – 82 (10%).
Украина в своеобразном хит-параде вместе с Португалией и Колумбией делит 22-24 места – по 26 (1,44%).
Всего в 2017 году было взято 245 232 допинг-пробы в 93 видах спорта у представителей 114 стран. Больше всего нарушений было найдено в бодибилдинге – 266 (22%), легкой атлетике – 242 (20%) и велоспорте – 218 (18%).
Украинские спортсмены чаще всего нарушали антидопинговые правила в легкой атлетике и гиревом спорте – по 6.
4 случая WADA зафиксировала в отечественном пауэрлифтинге, 3 – в бодибилдинге.
По одному – водные виды спорта, гребля на байдарках и каноэ, футбол, гимнастика, многофункциональный тренинг, теннис и триатлон.