Россия признала факт подмены допинг-проб московской лаборатории, - СМИ

Об этом признался глава РУСАДА Юрий Ганус.

На конференции в Колорадо глава Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что в базе данных московской лаборатории, которая была передана Всемирному антидопинговому агентству (WADA), были изменены результаты более тысяч допинг-проб, сообщает RT.

По информации издания, это было сделано для защиты чести и репутации тех известных спортсменов, которые в настоящее время являются высокопоставленными государственными чиновниками.

В течение ближайших двух недель WADA должно принять решение, стоит ли применять к России более серьёзные санкции.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что МОК доверяет WADA в вопросе проблем с Россией.

Напомним, Россию могут лишить права участия в Чемпионате мира-2022 по футболу, из-за подозрений в манипуляциях данными из Московской антидопинговой лаборатории и возможного повторного лишения РУСАДА статуса соответствия.