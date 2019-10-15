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Роналду поделился впечатлением о матче с Украиной

Португальцы еще далеко не гарантировали себе выход на Евро-2020.

Роналду поделился впечатлением о матче с Украиной
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

Накануне сборная Украины на домашнем НСК "Олимпийский" героически вырвала победу у действующих чемпионов Европы и победителей первого розыгрыша Лиги Нацийсборной Португалии 2:1.

Тем самым, подопечные Андрея Шевченко гарантировали себе выход с первого места на Евро-2020.

В свою очередь, португальцы проигышем в Киеве осложнили для себя попадание в финальный турнир – теперь пиренейскую команду и команду с Балкан – Сербию разделяет лишь 1 очко.

После матча капитан португальцев Криштиану Роналду, отметившийся очередным голом, прокомментировал выступление своей команды в матче против Украины и поделился впечатлением о своем новом рекорде.

"Сейчас я полностью опустошен. Но все равно, я горжусь своей командой, хоть мы и уступили хорошему противнику.

Я не считаю свои рекорды. Добился их только с помощью своих партнеров и тренеров. За это им большая благодарность.

Я не ищу рекорды, они сами находят меня. Я упорно работаю над тем, чтобы быть лучшим. И мне это удается", - рассказал Роналду в интервью Goal.com.

Напомним, гол с пенальти в матче против сборной Украины стал 700-м в карьере Роналду. Таким образом он попал в "клуб 700" и расположился рядом с Пеле, Ромарио, Йозефом Бицаном, Гердом Мюллером и Ференцом Пушкашем.

 

450 раз Роналду отличился в составе "Реала" (клубный рекорд), 118 - за "Манчестер Юнайтед", 95 - за Португалию (рекорд сборной, второй в мире), уже успел отличиться 32 раза за "Ювентус" и 5 - за первый клуб в профессиональной карьере - "Спортинг".

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