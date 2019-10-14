Одесский "Черноморец" возглавил сын Маркевича

Футбольный клуб "Черноморец" подписал контракт с Остапом Маркевичем, который стал новым главным тренером команды "моряков".

Об этом сообщает официальный сайт одесского клуба.

Детали сотрудничества не уточняются.

Отмечается, что завтра, 15 октября, Маркевич будет представлен игрокам одесской команды.

41-летний Остап Маркевич является одним из сыновей Мирона Маркевича. Выступал за "Карпаты-2" (Львов).

После окончания футбольной карьеры стал тренером в футбольной школе Мирона Маркевича в Винниках, также работал в структуре испанского "Вильяреала". В 2016-2019 годах тренировал "Вильяреал" (U-20), вместе с которым выиграл серебряные медали чемпионата Испании. С июня по октябрь 2019 года являлся главным тренером "Агробизнеса" (Волочиск).

На данный момент "Черноморец" занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 14 очков в 12 матчах.