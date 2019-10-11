Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины
Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины
Зеленский определился с послом Украины в США
Зеленский определился с послом Украины в США
Александр Ткаченко: "Кличко – великий спортсмен, но хреновый менеджер города"
Александр Ткаченко: "Кличко – великий спортсмен, но хреновый менеджер города"
Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп
Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп
Гвардиола назвал того одного, кого он в "Манчестер Сити" не продаст даже за полмиллиарда евро
Гвардиола назвал того одного, кого он в "Манчестер Сити" не продаст даже за полмиллиарда евро
Два ляпа игрока "Динамо" "потопили" его сборную в важнейшем матче отбора на Евро-2020
Два ляпа игрока "Динамо" "потопили" его сборную в важнейшем матче отбора на Евро-2020
В США задержали "посредников" Джулиани Игоря Фрумана и Льва Парнаса
В США задержали "посредников" Джулиани Игоря Фрумана и Льва Парнаса
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
Зеленский - версия Трамп 2.0. Технология «фейковых СМИ» запущена
Зеленский - версия Трамп 2.0. Технология «фейковых СМИ» запущена
ГлавнаяСпорт

Верняев принес Украине первую медаль на ЧМ по спортивной гимнастике

Украинский гимнаст занял третье место в многоборье.

Верняев принес Украине первую медаль на ЧМ по спортивной гимнастике
Фото: facebook.com/olympicua

26-летний украинский гимнаст Олег Верняев выиграл "бронзу" на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. Украинский гимнаст занял третье место в многоборье.

По сумме шести дисциплин Верняев набрал 86,973 балла.

Украинский гимнаст был лучшим в упражнениях на параллельных брусьях и показал третий результат в опорном прыжке, сообщает Спортарена.

"Золото" мирового первенства завоевал Никита Нагорный из России (88,772). "Серебро" досталось еще одному россиянину Артуру Далалояну (87,165).

Еще один украинец Петр Пахнюк занял 9-е место с результатом 84,931 балла.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также