26-летний украинский гимнаст Олег Верняев выиграл "бронзу" на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте. Украинский гимнаст занял третье место в многоборье.

По сумме шести дисциплин Верняев набрал 86,973 балла.

Украинский гимнаст был лучшим в упражнениях на параллельных брусьях и показал третий результат в опорном прыжке, сообщает Спортарена.

@Verniaiev_GyM 🇺🇦



Final AA Individual



Barras Paralelas

Nota 15.475

D6.7/E8.775#Stuttgart2019 🇩🇪 pic.twitter.com/e7xr1LedtV — Estela de la Torre OLY 🇲🇽 (@esteladelatorre) October 11, 2019

"Золото" мирового первенства завоевал Никита Нагорный из России (88,772). "Серебро" досталось еще одному россиянину Артуру Далалояну (87,165).

Еще один украинец Петр Пахнюк занял 9-е место с результатом 84,931 балла.