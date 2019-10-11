Ромелу первым перешагнул отметку в 50 забитых мячей за "красных дьяволов".

Накануне сборная Бельгии, обыграв Сан-Марино с разгромным счетом 9:0, стала первым участником финальной стадии Евро-2020.

Дублем в составе "красных дьяволов" отметился форвард Ромелу Лукаку.

Таким образом, нападающий миланского "Интера" стал первым в истории Бельгии, который добился отметки в 50 забитых голов в футболке национальной сборной.

Отметим, что второй гол в ворота Сан-Марино стал для 26-летнего игрока 51-м.

Для этого ему понадобилось 83 матча, сообщает официальный твиттер RocNationSports.

HE’S DONE IT!!! @RomeluLukaku9 is the FIRST player in @BelRedDevils history to score 5️⃣0️⃣ international goals 🇧🇪 At the age of 26, Romelu now stands 20 goals above 2nd place. 🙌⚽️ #EURO2020 pic.twitter.com/eSfWEZjrFl — Roc Nation Sports (@RocNationSports) 10 октября 2019 г.

В текущем отборе на Евро-2022 Лукаку провел четыре матча, в которых отметился шестью забитыми мячами.

Обзор матча Бельгия - Сан-Марино - на сайте официального вещателя Евро-2020.