"Гол, который я забил головой в финале Лиги Чемпионов в Риме, был лучшим моим голом", - цитирует 32-летнего Месси пресс-служба "Барсы".
Напомним, в финале Лиги Чемпионов сезона 2008/2009, который состоялся на "Стадио Олимпико" в Вечном городе, "Барселона" обыграла на тот момент действующего обладателя титула - "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0.
Счет в том матче в самом дебюте открыл камерунец Самюэль Это'о. А Месси удвоил преимущество "блаугранас" на 70-й минуте, эффектным и, что главное, редким для себя ударом головы замкнув кросс от Хави.
🗣Leo #Messi: "The header I scored in Rome in the Champions League final was my best goal."— FC Barcelona (@FCBarcelona) 9 октября 2019 г.
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