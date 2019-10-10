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Месси назвал свой лучший гол в карьере

Лионель вспомнил поединок в Риме.

Лионель Месси
Фото: EPA/UPG
Лионель Месси
Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением о лучшем голе в своей карьере.

"Гол, который я забил головой в финале Лиги Чемпионов в Риме, был лучшим моим голом", - цитирует 32-летнего Месси пресс-служба "Барсы".

Напомним, в финале Лиги Чемпионов сезона 2008/2009, который состоялся на "Стадио Олимпико" в Вечном городе, "Барселона" обыграла на тот момент действующего обладателя титула - "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0.

Счет в том матче в самом дебюте открыл камерунец Самюэль Это'о. А Месси удвоил преимущество "блаугранас" на 70-й минуте, эффектным и, что главное, редким для себя ударом головы замкнув кросс от Хави.

Напомним, Месси назвал лучшего тренера в своей карьере и лучший матч.

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