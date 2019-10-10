Одним из авторов голов в ворота аргентинцев стал Серж Гнабри, открывший на 16-й минуте счет в матче, элегантно переиграв на "пятачке" аж четырех соперников.
Argentina battle back 😤 pic.twitter.com/TvlcZXhHFf— B/R Football (@brfootball) 9 октября 2019 г.
24-летний футболист за 11 матчей забил 10 мячей, обойдя Мирослава Клозе.
В свое время Клозе потребовалось 13 матчей, дабы покорить отметку в 10 забитых голов за сборную Германии.
Напомним, что Гнабри был признан лучшим игроком второй недели нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов по версии УЕФА, отметившись покером в выездном поединке "Баварии" против "Тоттенхэма" (7:2).
Германия на данный момент возглавляет вместе с командой Северной Ирландией группу C отбора на Евро-2020. Свой следующий матч подопечные Йоахима Лёва проведут 13 октября на выезде против Эстонии.
Обзор матча Германия - Аргентина - на сайте официального вещателя.