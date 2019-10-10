Фото: EPA/UPG Серж Гнабри

Накануне в Дортмунде на арене "Сигнал Идуна Парк" сборная Германии не смогла удержать преимущество в 2 мяча в товарищеском поединке против команды Аргентины – 2:2.

Одним из авторов голов в ворота аргентинцев стал Серж Гнабри, открывший на 16-й минуте счет в матче, элегантно переиграв на "пятачке" аж четырех соперников.

Таким образом, полузащитник "Баварии" установил новое достижение Бундестим, сообщает Твиттер B/R Football.

24-летний футболист за 11 матчей забил 10 мячей, обойдя Мирослава Клозе.

В свое время Клозе потребовалось 13 матчей, дабы покорить отметку в 10 забитых голов за сборную Германии.

Напомним, что Гнабри был признан лучшим игроком второй недели нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов по версии УЕФА, отметившись покером в выездном поединке "Баварии" против "Тоттенхэма" (7:2).

Германия на данный момент возглавляет вместе с командой Северной Ирландией группу C отбора на Евро-2020. Свой следующий матч подопечные Йоахима Лёва проведут 13 октября на выезде против Эстонии.

Обзор матча Германия - Аргентина - на сайте официального вещателя.