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В Китае прекратили показывать матчи НБА из-за Гонконга

Поводом послужили публичные заявления генерального менеджера "Хьюстона".

В Китае прекратили показывать матчи НБА из-за Гонконга
Фото: CNN

Центральное телевидение Китая (CCTV) отказалось от показа товарищеских матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за скандала вокруг твита генерального менеджера клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Дэрила Мори в поддержку протестов в Гонконге, сообщает Reuters.

"Мы решительно выступаем против поддержки, которую выразил Сильвер Мори, объяснив ее свободой слова, и считаем, что любые комментарии, которые бросают вызов суверенитету и социальной стабильности страны, не входят в сферу свободы слова", - подчеркнули в CCTV.

В свою очередь, комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что ассоциация поддерживает свободу слова.

Вместе с тем, в компании Tencent Holdings, которая обладает эксклюзивными правами на онлайн-трансляцию матчей НБА в Китае, заявили, что не будут показывать матчи с участием 2-кратных победителей НБА - "Хьюстон Рокетс".

Отметим, что телеаудитория матчей НБА в прошлом сезоне достигла рекордных 490 млн., что в три раза больше, чем в сезонах 2014-2015.

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