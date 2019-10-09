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Легендарному голу Шевченко в ворота сборной России исполнилось 20 лет

Отмечаем юбилей.

Легендарному голу Шевченко в ворота сборной России исполнилось 20 лет
Андрей Шевченко
Фото: Спорт-Экспресс

Национальная команда Украины в рамках отбора к Евро-2000 отправилась в Москву на заключительный матч против сборной России.

Расклады перед этим поединком были лихие.

В случае победы наши соперники занимали первое место в группе 4, гарантировавшее прямое попадание на Евро-2000.

В таком случае, сборная Франции в лучшем случае могла занять только второе место и право сыграть стыковые матчи за выход на Евро.

На 75-й минуте гол Валерия Карпина вывел хозяев вперед и, казалось, всё идет по сценарию подопечных Олега Романцева.

Однако в нашей команде нашелся один воин, который перевернул ход событий.

За 2 минуты до финального свистка Андрей Шевченко из обычного штрафного сделал событие.

Соавтором эпизода стал голкипер сборной России Александр Филимонов.

Впоследствии нелепость действий Александра даже назвали, как "синдром Филимонова".

Матч завершился вничью, что позволило подопечным Йожефа Сабо обойти россиян и занять второе место в группе.

Правда, в стыковых матчах за право сыграть в финальном турнире, сборная Украины проиграла сборной Словении (1:2, 1:1).

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