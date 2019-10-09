Сборная Англии намерена покинуть поле в случае проявления расизма в матче Евро-2020

Молодой нападающий сборной Англии Тэмми Абрахам заявил, что его команда будет готова всем коллективом покинуть поле в случае проявления расизма в ближайших матчах отбора к Евро-2020.

"Если это случится с одним из нас, это случится со всеми нами. Харри Кейн (капитан сборной Англии, прим. LB.ua) даже сказал, что если подобное произойдет, то мы всей командой уйдем с поля", - приводит слова 22-летнего игрока "Челси" BBC.

Напомним, что в текущем отборочном цикле к Евро-2020 игроки Англии дважды подвергались проявлению расизма. Происходило это в гостевом матче против Черногории, а также в домашней встрече против Болгарии.

Ближайший матч англичане проведут 11 октября н выезде против сборной Чехии.