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Сборная Англии намерена покинуть поле в случае проявления расизма в матче Евро-2020

Инициатива исходит от капитана команды.

Сборная Англии намерена покинуть поле в случае проявления расизма в матче Евро-2020
Тэмми Абрахам
Фото: EPA/UPG

Молодой нападающий сборной Англии Тэмми Абрахам заявил, что его команда будет готова всем коллективом покинуть поле в случае проявления расизма в ближайших матчах отбора к Евро-2020.

"Если это случится с одним из нас, это случится со всеми нами. Харри Кейн (капитан сборной Англии, прим. LB.ua) даже сказал, что если подобное произойдет, то мы всей командой уйдем с поля", - приводит слова 22-летнего игрока "Челси" BBC.

Напомним, что в текущем отборочном цикле к Евро-2020 игроки Англии дважды подвергались проявлению расизма. Происходило это в гостевом матче против Черногории, а также в домашней встрече против Болгарии.

Ближайший матч англичане проведут 11 октября н выезде против сборной Чехии.

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