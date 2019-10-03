УАФ аннулировала купленные перекупщиками билеты на матч Евро-2020 Украина – Португалия

Накануне в продажу поступила новая партия билетов на матч отбора Евро-2020 между сборными Украины и Португалии, информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В рамках билетного Fair Play принято решение в будущем увеличить количество партий продажи билетов, что упростит процедуру их контроля и минимизирует риски выкупа билетов перекупщиками, говорится в сообщении.

В частности, 2748 билетов после продажи первой партии билетов было аннулировано, они были куплены у перекупщиков. Билеты вновь доступны на сайте ticketsbox.com.

Ранее УАФ призвала болельщиков не покупать билеты на матчи сборной Украины на сторонних сайтах.

Напомним, матч с Португалией состоится 14 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве, начало - в 21:45.